В Україні кількість зайнятих COVID-ліжок б'є рекорди – прогноз НАН

У складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні кількість зайнятих ліжок хворими з COVID-19 або підозрою на вірус наблизилося до 30 тис., що більше минулорічного максимуму. Це 60% від нинішнього максимуму.

Новий прогноз щодо поширення COVID-19 розмістили на сайті НАН.

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При цьому кількість хворих, які потребують кисню, перевищує торішній максимум в 1,8 рази і досягла 70% від нинішнього максимуму, хоча ще два тижні тому їх було лише 42%.

Зайняті та наявні місця в лікарнях за даними Meddata / Фото: НАН Украины

Ситуація в регіонах

Зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль:

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у Вінницькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Кіровоградській,

Закарпатській,

Полтавській областях,

Києві.

Нові госпіталізації за двома джерелами даних / Фото: НАН Украины

Кількість вже перевищило ці максимуми або впритул до них наблизилася:

у Волинській,

Донецькій,

Запорізькій,

Одеській,

Харківській

Херсонській областях.

При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто багато ліжкомісць.

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Разом з оперативним даними при нових госпитализаціях показано динаміку в 2020 році. Кількість госпіталізацій з даними ЦГЗ вже вдвічі перевищує минулорічний показник для тих же дат і впритул наблизився до максимальних торішніх значень, поступаючись їм менш ніж на 5%.

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