В Україні можуть зробити обов'язковою COVID-вакцинацію третьою дозою – Кузін

В Україні зростають темпи вакцинації населення / Фото: Колаж: Сьогодні
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні третє щеплення від коронавірусу може стати обов'язковим. Остаточне рішення ухвалять приблизно у січні 2022 року.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі ТСН.
За його словами, додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох щеплень. Це важливо для людей із ослабленим імунітетом.
"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно — понад 9 – 10 місяців. Вони вже мають певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", – сказав Кузін.
У січні влада вирішить, чи продовжуватимуть строк дії сертифікату про вакцинацію. Нині вона чекає на рекомендації ЄС та Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Хто отримає третю дозу вакцини
Насамперед це будуть люди з:
- ВІЛ;
- онкологією;
- після трансплантації органів;
- ті, хто проходить імунно-супитувальну або імунно-моделювальну терапію;
- пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.
Чим відрізняється від бустерної?
Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.