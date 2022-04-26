В Україні на мародерстві зловили понад 1200 людей

Нацполіція відкрила 5,5 тисячі справ за фактом мародерства під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку війни правоохоронці на мародерстві спіймали 1200 українців, всього за майновими злочинами розслідують понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник поліції Ігор Клименко.

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"Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Нацполіції. Понад 1200 людей вже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень.

За його словами, переважно це громадяни з кримінальним минулим.

Обстановка з мародерами