В Україні на мародерстві зловили понад 1200 людей

Нацполіція відкрила 5,5 тисячі справ за фактом мародерства під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Від початку війни правоохоронці на мародерстві спіймали 1200 українців, всього за майновими злочинами розслідують понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник поліції Ігор Клименко.
"Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Нацполіції. Понад 1200 людей вже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень.
За його словами, переважно це громадяни з кримінальним минулим.
Обстановка з мародерами
- В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів, що кинули гранату у жінок. Внаслідок цього за життя однієї з постраждалих борються лікарі.
- На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією, зафіксували факт пограбування м'ясокомбінату.
- У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
- Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися "грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
- Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
- У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
- Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви.
- 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.
- 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
- У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.