В Україні нова хвиля мінувань! В яких містах шукають вибухівку – оновлюється

Поліцейські реагують на повідомлення про мінування / Колаж "Сьогодні"
За сьогоднішній день, 13 січня, поліцейські різних міст України отримали анонімні повідомлення про мінування . Вибухівку вже шукають у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому та Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закрили торгові центри та одну школу.
Сайт "Сегодня" зібрав останні випадки "мінування" у країні.
У Хмельницькому замінували школу
Сьогодні, 13 січня, Хмельницькому замінували школу №6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.
Правоохоронці оточили район, евакуювали учнів, вчителів та працівників школи.
У Черкасах шукають бомбу у всіх ТРЦ
До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані .
Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі до них території щодо виявлення вибухонебезпечних речовин або предметів.
Також поліцейські роблять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ. Усі обставини події встановлюються.
Мінування у Полтаві
У Полтаві замінували ТРЦ "Київ". Поліцейські уважно обстежують торговий комплекс та прибудови, що належать до комплексу.
Про це повідомляє telegram-канал Х**а Полтава.
Наразі копи евакуюють працівників та відвідувачів торговельного центру.
Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту центрального управління Служби безпеки. У ньому йшлося про наявність вибухівки у торговельно-розважальних центрах, але не зазначено у яких.
Про це пише Cуспільне.
Наразі п'ять ТРЦ Полтави та прилеглі до них території перевіряють на наявність вибухівки.
Вибухівку шукають і у Житомирі
Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування ТРЦ у місті.
Про це повідомляє telegram-канал Новини Житомира.
Повідомлення близько 10:15. В даний час по вулиці Київській та на Ржаному ринку правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів торговельного центру.
Що кажуть у поліції
Кіберполіція посилено з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань, повідомляють сайту "Сьогодні" у МВС. Чи це одна людина, чи це спланована акція, чи стоїть за цим кілька людей – все це встановлюється.
"Не виключено, що за цим може стояти і психічно нездорова людина. Насправді хвиля таких "мінувань" відбувається не вперше – таке вже було у листопаді 2017 року. Тоді мінували автовокзали, київські станції метро та ТРЦ. Було встановлено, що дзвінки надійшли з Росії. Хтось був зацікавлений розхитати ситуацію в Україні", – повідомили джерела в МВС.
Раніше ми писали:
- У Києві замінували всі школи . Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.
- У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ .