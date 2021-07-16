В Україні новий рекорд з вакцинації. За добу – майже 120 тисяч щеплень

Вчора понад 50 тисяч українців отримали другу дозу препарату і закінчили вакцинацію

В Україні за останню добу, 15 липня, зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу – 117 376.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте також: План вакцинації зривається? Чи встигнуть вакцинувати половину українців до Дня Незалежності

Вчора одну дозу отримали 63 002 особи, повністю імунізовані – 54 374 особи. Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення і 49 центрів вакцинації.

Реклама

Вакцинація в Україні 16 липня. Джерело: МОЗ

Усього з початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 2 539 636 українців, з них повністю імунізовані – 1 360 256 осіб. Усього зробили 3 899 890 щеплень.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що наприкінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень.

Крім того, у схваленої в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.