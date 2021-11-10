В Україні патрульні перевірятимуть стан автомобілів: кому варто підготуватись

Перевірятимуть стан машин патрульні / Колаж "Сьогодні"
З 12 листопада в Україні патрульніперевірятимуть технічний стан вантажних автомобілів, автобусів та таксі.
Про це на своїй Facebook-сторінці пише перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Що саме перевірятимуть патрульні:
- замірятимуть параметри світла фар транспортних засобів;
- вимірюватимуть залишкову висоту малюнка протектора шин;
- аналізуватимуть викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- замірятимуть димність двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- замірятимуть допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів.
- визначатимуть сумарний люфт кермового керування транспортного засобу;
- перевірятимуть інші елементи конструкції транспортних засобів.
У кого перевірятимуть технічний стан
Перевірка не стосується приватного легкового транспорту. Транспорт, який перевірятимуть:
- вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них;
- автобуси;
- автомобілі таксі;
- автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;
- окремі спеціалізовані ТЗ.
- легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.
Раніше ми писали:
- Кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут знущалися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому шибки, а ще на дах поставили голову корови.
- У Києві "героїня паркування" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишились без світла.