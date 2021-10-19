В Україні піднімуть ціни на алкоголь, а Apple представила осінні новинки — головні новини за ніч

В Україні зростуть ціни на алкоголь, проте не на весь, а Apple порадувала новими гаджетами/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Дороге задоволення: в Україні знову обіцяють підняти ціни на алкоголь

Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Роздрібні ціни на звичайні (не ігристі) вина, вина ігристі і газовані винні напої піднімати не будуть.

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Зростуть ціни не на всі алкогольні напої/Колаж: Сьогодні

Apple показав новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни

Американський техногігант Apple провів другу осінню презентацію. На ній показали нові MacBook Pro, а також навушники AirPods 3.

Apple представила осінні новинки/Колаж: Сьогодні

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В'їзд заборонений! ЄС може виключити Україну з "зеленого" списку для подорожей

На цьому тижні Європейський Союз видалить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в'їзд. Це пов'язано з ситуацією з COVID-19 в країні.

У країнах ЄС діятимуть COVID-обмеження для українців/Колаж: Сьогодні

Старовинна знахідка: в Ізраїлі знайшли меч, якому 900 років

В Ізраїлі чоловік на дні Середземного моря знайшов меч, якому близько 900 років. Довжина його леза становить майже метр, а рукоятки — 30 сантиметрів. Артефакт був переданий державі, а чоловік отримав почесну грамоту.

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