В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо

Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада проголосувала за започаткування в Україні нового свята – Дня української державності. Його відзначатимуть 28 липня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Реклама

"Тепер 28 липня офіційне нове свято – "День Української Державності". За – 257 голосів", – написав Желєзняк.

Зеленський запропонував зробити вихідним День української державності

Президент України Володимир Зеленський запропонував зробити вихідним нове державне свято – День української державності, указ про який він підписав під час параду на День Незалежності. Про це заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради 24 серпня 2021 року.

"Я підписав указ про відзначення Дня Української Державності та вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким цей день має стати вихідним", – сказав він.

Додамо, що свято відзначатиметься 28 липня, у день хрещення Київської Русі-України, "у день розквіту нашої державності", як зазначив президент.

Реклама

Що відомо про свято?

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави починаючи з часів Київської Русі, а потім Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. У системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а становлять частину "триєдиного російського народу".

Читайте інші новини "Сьогодні":