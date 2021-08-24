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Зеленський запропонував зробити вихідним День української державності

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
24 серпня, 13:32
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Указ про створення нового свята президент підписав під час параду на День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський запропонував зробити вихідним новостворене державне свято – День української державності, указ про який він підписав під час параду на День Незалежності.

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Про це заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я підписав указ про святкування Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким цей день повинен стати вихідним", – сказав він.

Відзначимо, що свято відзначатимуть 28 липня, в день установи Києва – столиці Київської Русі – України. День Хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня – в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів. У військовому параді в місті взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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