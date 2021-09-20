Вже офіційно. В Україні продовжили адаптивний карантин

Епідемічна ситуація в країні контролюється / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет Міністрів у понеділок, 20 вересня, прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"На засіданні Кабінету Міністрів України від 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", – пишуть у повідомленні.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні під контролем.
"Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків COVID, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди", – додав він.
Ситуація в Україні
Всі області України станом на 14 вересня перебували в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники поза межами норми.
Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.
Оскільки Київ є лідером з зараження на коронавірусну хворобу, столицю розбурхують чутки щодо переходу в "жовту зону" карантину.