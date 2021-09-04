Коронавірус в Україні не відступає. Дані за добу

В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за останню добу виявили 2614 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 79 випадків менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 296 155 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 44 жителі України (всього – 53 966). Вилікувати вдалося 2 212 313 інфікованих (1447 – за останню добу).
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Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок та кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
- Змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.
Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.
Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби: