Коронавірус в Україні. Скільки нових випадків виявили за добу

В Україні за останню добу виявили 2693 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 216 випадків більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 293 541 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 45 жителів України (всього – 53 922). Вилікувати вдалося 2 210 866 інфікованих (1112 – за останню добу).
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Як в Україні борються з новим штамом
Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
- Змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди зі щепленням зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.
Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.
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