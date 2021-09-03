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Коронавірус в Україні. Скільки нових випадків виявили за добу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
3 вересня, 08:15
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 293 541 особи
В Україні поширюється коронавірус. Колаж "Сьогодні"
В Україні поширюється коронавірус. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2693 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 216 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 293 541 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 45 жителів України (всього – 53 922). Вилікувати вдалося 2 210 866 інфікованих (1112 – за останню добу).

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Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
  • Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди зі щепленням зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

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