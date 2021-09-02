Коронавірус набирає обертів. В Україні за добу виявили понад 2400 нових випадків

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 290 848 осіб

МОЗ попереджає про небезпеку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2477 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 402 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 290 848 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 44 жителі України (всього – 53 877). Вилікувати вдалося 2 209 754 інфікованих (889 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).

МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.

Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди зі щепленням зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби: