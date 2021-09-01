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Фактор безпліддя виріс у рази – лікар з Дніпра про вплив коронавірусу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 вересня, 18:21
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Медик розповіла, що коронавірус негативно позначається на репродуктивній функції людей
Коронавірус впливає на репродуктивну систему людини. Колаж "Сьогодні"
Коронавірус впливає на репродуктивну систему людини. Колаж "Сьогодні"

Лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук з Дніпра Вікторія Івах вважає, що коронавірус негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.

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Про це Вікторія Івах повідомила в ефірі 9 каналу.

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За її словами, зараз серед українців зросла тенденція до безпліддя – це може бути пов'язано з ковідом. Ембріологи з клініки, де працює Івах, провели дослідження і побачили, що спермограми сильно погіршилися.

"Я навіть спочатку була здивована і думала, що у нас якісь неполадки з діагностикою. Але ми перевіряли у кількох лабораторіях і показало, що дійсно чоловічий фактор безпліддя виріс у рази. Коронавірус вплинув і на жінок теж. Мені здається, що вірус пошкоджує репродуктивні клітини", – сказала лікар.

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Репродуктолог додала, що зараз у лікарнях рахують пацієнтів, які до них зверталися і раніше хворіли на ковід. Після цього медики будуть з'ясовувати, як коронавірус вплинув на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – це значить, що очисні споруди не справляються.

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Дивіться у сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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