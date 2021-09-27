В Україні п'ять областей другий день відповідають показникам "помаранчевої зони"

Нині найгірша ситуація з динамікою госпіталізацій у Тернопільській області/Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні станом на понеділок, 27 вересня, п'ять регіонів демонструють показники "помаранчевої зони" карантину. Така тенденція зберігається другий день поспіль. Водночас в країні збільшується смертність від COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ.
Порушення динаміки госпіталізацій
За даними Міністерства охорони здоров'я, показники "помаранчевої зони" мають Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська області. У них перевищений допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз найгірша ситуація у Тернопільській області, оскільки там динаміка становить 102,2%.
Перевищення рівня захворюваності
У перерахованих вище регіонах, крім Кіровоградської області, спостерігається перевищення за рівнем захворюваності на COVID-19. Лідируючі позиції займає Тернопільська область — 264, далі йде Донецька — 228 і Дніпропетровська – 194.
Яка ж норма?
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на захворювання повинна бути не більше 50%. Норма рівня захворюваності COVID-19 має становити менше 75 на 100 тисяч населення.
Також ми повідомляли
- МОЗ пропонує приєднатися до досліджень інноваційних ліківпроти COVID-19. Завдяки випробуванням вчені вивчають ефективність препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням.
- В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені. Для України показовим насамперед є не кількість виявлених випадків, а рівень госпіталізацій.