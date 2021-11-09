В Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією: кому ще потрібно зробити щеплення

МОЗ розширило список професій з обов'язковою вакцинацією / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ розширив список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Обов'язкову вакцинацію вводять для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. При цьому звільняти їх не будуть.

Повернутись на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу. Або йому необхідна довідка про протипоказання до вакцинації.

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Хто зараз має зробити щеплення

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,

працівники місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.

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