В Україні різко збільшилася кількість зафіксованих випадків "Дельта"-штаму коронавірусу

Найбільше нових випадків у Волинській, Одеській, Тернопільській області, Чернівцях та Києві

"Дельта" -штам частіше призводить до госпіталізації / Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін звернув увагу, що штам коронавірусу "Дельта" знаходиться на території України і активно поширюється.

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо".

"Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни", – сказав Кузін.

Хоча, ще кілька тижнів тому, за його словами, в країні було 17 підтверджених випадків.

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Згідно зі статистикою, яку надав головний санлікар, найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають Волинська, Одеська, Тернопільська область, Чернівці та Київ.

"Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, що в Україні з 2 серпня змінили правила перетину українського кордону для іноземців . Їм потрібно мати страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою буде і самоізоляція.

В Україні вже зафіксовано першу смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". У Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта" -штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні.