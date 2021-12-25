"Прощаємо всі образи та віримо у завтра". Українців вітають із Різдвом за Григоріанським календарем

Різдво - одне з найбільших та урочистих християнських свят / Фото: Колаж: Сьогодні

Католицьке Різдво відзначається 25 грудня у багатьох країнах світу. З 2017 року Україна офіційно святкує Різдво Христове двічі – 25 грудня та 7 січня.

Сайт "Сьогодні" зробив добірку привітань зі святом від українських політиків.

Реклама

Зокрема, сьогодні святкують православні у Болгарії, Греції, Румунії, Кіпрі, парафіяни Албанської та Фінляндської православних церков, а також Православна церква Чеських земель та Словаччини. Відзначають у цей день Різдво Христове три давні патріархати – Константинополь, Олександрія та Антіохія.

Різдво Христове 25 грудня святкують не лише католики, а й православні, лютерани та інші протестантські конфесії.

Як вітають політики

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що Різдво Христове є символом найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя.

Реклама

"У ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо в завтра, що наповнене злагоди, гармонії та миру", – сказав президент.

Він додав, що треба берегти це неймовірне почуття єднання, яке панує в наших сім'ях, у наших серцях.

Він побажав усім міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва.

Реклама

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що новорічні свята – час найсміливіших надій та мрій. Навіть у непрості часи.

"Вітаю наших воїнів. Хай береже вас Божа Трійця. Вітаю наш український Крим і українців на нашому окупованому Донбасі. Настане час, і ми будемо разом святкувати Різдво і Новий рік у незалежній, соборній, єдиній Україні. Вітаю наших західних союзників, нашу діаспору, волонтерів і всіх людей доброї волі, які сьогодні допомагають Україні бути сильною і об’єднаною", – сказав Яценюк.

Він побажав українцям миру та здоров'я.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, що починається чарівна пора зимових свят – коли рідні та близькі збираються разом і наші будинки наповнюються світлом та теплом.

"Я щиро вітаю українців, які сьогодні святкують Різдво Христове! У цей світлий день хочу побажати кожному з вас міцного здоров'я, миру, благополуччя і взаємопідтримки. Нехай у житті буде більше приводів для радості, а поруч завжди будуть найрідніші люди! Зі святом!" – написав Разумков.

Народний депутат, голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький теж привітав зі святом.

"Вітаю з Різдвом усіх, хто відзначає це світле свято за григоріанським календарем! Нехай у ваших родинах панує мир та злагода, а серця будуть сповнені любов’ю та вірою у найкраще! Міцного вам здоров’я, достатку та мирного неба!" – написав Радуцький.

Народний депутат Олексій Гончаренко побажав миру та злагоди.

"Бажаю миру і злагоди. Нехай щастя осяє ваші родини. Христос народився!" – написав нардеп.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також привітав українців із Різдвом.

"Це особлива мить, яку хочеться розділити з найдорожчими людьми. Обійміть їх, пригорніть міцно до серця, будьте щедрими на теплі слова, запаліть іскрою у серці любов. Нехай янгол завжди оберігає тих, хто з нами поруч. Тих, з ким збираємось за різдвяним столом. Тих, заради кого ми живемо. Хай щастя у дім приходить без запрошення, а ще краще — оселиться у ньому назавжди. Вечері смачної, коляди гучної" – написав Стефанчук.

Раніше ми писали: