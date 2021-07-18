В Україні скоро з’являться інноваційні ліки від COVID-19 – Ляшко

Міністр пообіцяв оприлюднити інформацію щодо українських інноваційних препаратів за два тижні

В Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з’являються у світі.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів у коментарі новинам "Сьогодні".

"З’явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по іноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус", – стверджує міністр.

З його слів, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються.

Щодо того, які це будуть препарати та у якому вигляді – таблетки, краплі чи суспензія – міністр не уточнив.

"Подивимось. За тижнів два точно вийдемо з певними заявами", – сказав він.