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В Україні три області опинилися за крок від "червоної зони": список

Софія Ковнір
3 листопада, 10:51
У цих регіонах погіршилася статистика коронавірусної хвороби

Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Незабаром в Україні "червона зона" карантину може розширитись. Потрапити туди ризикують Волинська, Харківська та Тернопільська області.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу в середу, 3 листопада.

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"Червона зона" в Україні може збільшитись

За словами Ляшка, на сьогодні у "червоній зоні" карантину перебувають 16 регіонів.

"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області", – заявив глава МОЗ.

"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Які області входять до "червоної зони"

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернігівська

З 1 листопада до "червоної зони" долучено також Київ.

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Які області входять до "помаранчевої зони"

  • Вінницька
  • Волинська
  • Полтавська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Чернівецька

Які області входять до "жовтої зони"

  • Кіровоградська
  • Закарпатська

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 нові випадки COVID-19, а за останній тиждень – понад 150 тисяч.

Усього інфекцію підтвердили у 2 979 086 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 720 жителів України (всього – 69 447). Вилікувати вдалося 2 466 674 інфікованих (11 937 – за останню добу).

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