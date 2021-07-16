В Україні збільшили чисельність армії і створили новий рід військ – тероборону

Українцям з підрозділів територіальної оборони дозволили зберігати зброю і використовувати її у разі агресії

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт №5557 про створення територіальної оборони. Ці документи прийняті для реалізації стратегії Національного спротиву в Україні.

Армія стане більшою

Законом збільшується чисельність ЗСУ з метою створення і забезпечення функціонування окремого роду військ – сил територіальної оборони ЗСУ, створення якого передбачено законом про основи національної спротиву, а також розвитку Сил спеціальних операцій в інтересах формування руху спротиву.

Так, чисельність української армії збільшена на 11 000 військовослужбовців: 10 000 для військ територіальної оборони, 1000 – для Сил спецоперацій. Тепер загальна чисельність ЗСУ складе 261 000 осіб, з них 215 000 – військовослужбовці.

Створення територіальної оборони – як українці себе захищатимуть

Підрозділи тероборони будуть діяти в межах своєї області, населеного пункту, а підкоряються вони місцевій владі і військовому керівництву країни. У неї зможуть вступити добровільно всі бажаючі.

Рух опору буде діяти на окупованих територіях, проводити розвідувально-диверсійну діяльність.

Завдання для тероборони і руху опору

Територіальна оборона буде займатися:

посилення охорони і захист державного кордону;

захист населення від надзвичайних ситуацій, ліквідацію наслідків ведення військових дій;

охорону об'єктів критичної інфраструктури;

забезпечення заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах.

Рух опору виконуватиме наступні завдання:

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формування осередків опору;

перешкоджання діям військ агресора (противника);

проведення спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.

Добровольцям з тероборони дозволять зброю

Індивідуальна штатна зброя буде зберігатися у певних і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або в певних місцях зберігання.

Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.

Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО і Криму

Учасникам руху спротиву гарантуються нерозголошення факту їхньої діяльності, а також соціальний та правовий захист та статус ветерана війни.

У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням ними завдань спротиву держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні на півдні України пройшли збори тероборони. Українські резервісти пройшли підготовку із захисту міст.