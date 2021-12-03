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В Україні посилили карантин у школах: нові правила

Софія Ковнір
3 грудня, 14:57
Поки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, навчальний заклад не може працювати в очному форматі

У школах України запроваджують карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, нові правила ввели і у навчальних закладах.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як працюють навчальні заклади в умовах карантину

"Жовта" зона

  • Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19
  • Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників
  • Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком
  • Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи

"Червона" зона

  • Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти проти COVID-19
  • У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами
  • Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі

  • Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів

Таким чином, заклади освіти, які перебувають у регіоні із червоним рівнем епіднебезпеки можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників двома дозами.

У випадку, якщо співробітник має лише одну дозу, то відстороненню від роботи він не підлягає. Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі.

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2992 особи;
  • летальних наслідків – 509;
  • одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 477 649 осіб;
  • одужали – 3 018 620 осіб;
  • летальних наслідків – 87 566.

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