В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: список

"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
З 30 жовтня в Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Що забороняється?
Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не чинні, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також на повністю вакцинованих громадян не поширюються обмеження, встановлені в сфері міжрегіонального транспортного сполучення.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж попередньої доби.
Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні на сьогоднішній день входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська