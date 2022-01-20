В Україні запровадили День вшанування захисників Донецького аеропорту

Захисників Донецького аеропорту вшановуватимуть 20 січня/Колаж: "Сьогодні"

В Україні щорічно 20 січня вшановуватимуть захисників Донецького аеропорту. Відповідний указ підписали в Міністерстві оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Щороку 20 січня будуть організовуватися й проводитися урочисті та пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту.

"Це, зокрема, заходи з вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін", — повідомили в Міноборони.

Зазначається, що у військових частинах Збройних сил України, вищих військових навчальних закладах й бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, а також обговорення документальних фільмів та кінохронік, що присвячені темі оборони Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт

Як пише Wikipedia, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року по 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на Сході України. Бої розгорнулися між українськими військами та бійцями добровольчих формувань з одного боку та силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ з іншого за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.

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Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько — "кіборги".

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