"На межі життя та смерті": в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту

Найзапекліші бої за ДАП припали на січень 2015 року, а 13 січня впала диспетчерська вежа, що стала символом оборони аеропорту

Бої за аеропорт Донецька спалахнули 26 травня 2014 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 січня, Україна вшановує пам’ять про захисників Донецького аеропорту. Всеукраїнський день пам’яті було встановлено за ініціативою українських воїнів, які боронили цей стратегічний об’єкт 242 дні.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакцію української спільноти на День пам’яті.

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Що пишуть у соцмережах

Генерал армії у відставці, ексміністр оборони України Степан Полторак у Facebook написав, що вся Україна вшановує пам’ять про захисників Донецького аеропорту. 242 дні українські воїни боронили цей форпост.

"Вічна пам’ять, вічна шана загиблим у боях воїнам... Вічна слава загиблим Героям! Низький уклін і вдячність тим, хто живий… Звитяга захисників Донецького аеропорту – приклад мужності і незламності українського народу, приклад героїчної боротьби за нашу Незалежність, зразок найвищого бойового духу, вірності своєму народові. Ті, хто стояв насмерть, виявили всій Україні приклад свідомої самопожертви. І це ніколи не буде забуто", – написав Полторак.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь написав у Facebook, що історія "кіборгів", яка назавжди залишиться у нашій пам'яті, стала сучасним символом мужності, незламності та відваги.

"Вони вистояли – не витримав бетон. Низький уклін Героям!" - написав Кремінь.

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Спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook зауважив, що сьогодні ми згадуємо подвиг українських захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Ці герої вразили весь світ.

"За безстрашність і незламність духу їх назвали "кіборгами". Не витримував бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Ми дякуємо всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам і волонтерам за їхню відвагу. Пам’ятайте героїв, згадайте їх у молитві та запаліть свічку пам’яті. Шануйте живих. Слава Героям у віках!" – написав Стефанчук.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич теж подякував Героям у Facebook.

"Ваші відвага та мужність – назавжди в пам’яті українців!" – написав він.

Політик Сергій Кузьміних теж подякував воїнам на своїй сторінці у Facebook.

"Пам'ятаємо про запеклі бої, неймовірно довгі дні пекла, шквал вогню, кров, біль і... непримиримі втрати… Багатьом так і не вдалося посміхнутись рідним, обійняти найдорожчих... Згадуємо та розповідаємо про тих, хто, захищаючи наше життя, нашу свободу, так і не повернувся!" – написав Кузьміних.

Спогади кропивницького "кіборга"

Воїн третього окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго "Бугор" потрапив у Донецький аеропорт у квітні 2014 року. Його історію опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Це класна, весела історія". З таких слів починає розповідь про своє поранення, що завершило його ротацію в аеропорту "Донецьк".

"Основні сили 3 полку вийшли з аеропорту 1 жовтня. Головне, що з ними вийшов і медик, "стріляний", з величезним бойовим досвідом. Залишилися я і "Редут" (командир 3-го ОПСПп). На другому поверсі терміналу ми встановили приманку для ворога – опудало з гранатометом. І там грали в "каруселі". У нас було двоє правосеків, які заряджали нам РПГ-7, і ми з "Редутом" виходили по черзі на балкон і "грали у танчики"", – розповідав воїн.

За його словами, це було найстрашнішим у його житті.

"Вийти проти танку і бачити як його башта повертається у твою сторону. Тоді хотілося взяти чайну ложку і вкапуватися у бетон", - говорив "кіборг".

Чоловік згадав, як опинився на межі життя та смерті.

"І ось стоїть та приманка для ворожих танків, "Редут" – на чергуванні на другому поверсі, я відпочиваю у підвалі, а наші "сімки" (РПГ-7, – ред.) лежали готові до застосування. Тут виходить на мене "Редут": "Танки на злітці! Граймо у танчики!". Я лечу на другий поверх, в цей момент танчик ведеться на нашу приманку, і я опиняюся на лінії вогню. Снаряд розірвався метрах в семи від мене. Відчуття неначе у повільній зйомці", – сказав воїн.

Потім його відкинуло до стіни.

"Сповз по стінці і думаю: треба провести діагностику. Так, шолом на місці, очі бачать – добре, перевірив язиком зуби, шия на місці. Опускаю очі і бачу дві ноги навиворіт, бачу свої кістки і дивлюся – кишки трошки трохи лежать. Дірка у череві була 23 сантиметри. Навколо цегляний пил, бруд, пісок – така собі каша", – згадав воїн.

В той момент він вирішив викликати підмогу.

"Радійка у мене була прилатована під ліву руку. Аж тут – опа! – а в мене палець на руці відрубаний", - сказав чоловік.

Але він кинув зброю і зміг викликати підмогу. Потім його занесли у підвал, де надали першу допомогу. А першу операцію йому зробили в Селідово (місто було в "сірій зоні"). А пізніше його евакуювали до Дніпра військові медики.

Бої між українськими військовими та російськими найманцями

Нагадаємо, бої між українськими військами і проросійськими бойовиками за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року. 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів". Коли будівлі обох терміналів були практично повністю зруйновані, 21 січня 2015 року, командування АТО вирішило відвести бійців ЗСУ – цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Під час операції зі звільнення нового терміналу 26 травня 2014 роки не загинув жоден український військовий. Втрати бойовиків так званої "ДНР" становили приблизно 100 осіб, серед них виявилося 33 вихідці з Росії.

В цілому, оборона Донецького аеропорту українською армією тривала 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали "киборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 бійців.

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