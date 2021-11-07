В Україні за добу вакцинували ще понад 130 тис. людей

За добу щеплення від коронавірусу отримали ще 130 тис. осіб / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 6 листопада в Україні 131 406 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовано – 46 066 людей.
Про це пише прес-служба МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людина, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 904 573 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 19 259 252 щеплення. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Минулої доби працювали:
- 674 мобільні бригади з імунізації;
- 2403 пункти щеплення;
- 446 центрів вакцинації населення.
Коронавірус в Україні
За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).
Минулої доби госпіталізували – 5 652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8 520 людей.
За весь час на пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.
Раніше ми писали:
- Лікарі також можуть брехати. У МОЗ розвіяли міфи імунолога про вакцинацію
- У Києві від COVID-19 померла молода вчителька вона нещодавно народила