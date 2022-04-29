В Україні затримали "вора у законі" із чорного списку РНБО (відео)

Поліція затримала "вора в законі". Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 29 квітня, Нацполіція затримала "вора в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Вітя Пан".

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Подробиці затримання

Поліція продовжує відпрацювання представників "криміналітету", які мають зв'язки з РФ та можуть співпрацювати з ворогом. Під час таких заходів оперативники встановили місце знаходження "вора в законі" та "кримінальних авторитетів" з його оточення.

29 квітня поліцейські затримали "вора в законі" із санкційного списку РНБО на прізвисько "Вітя Пан" та двох "кримінальних авторитетів".

"Вор у законі" знаходиться у міжнародному розшуку за організацію злочинної спільноти на території рф. Його товариші, один з яких так званий "смотрящий" за Курською областю та його довірена особа, також перебувають у розшуку за викрадення людини. Усі вони мають тісні зв’язки з криміналітетом РФ.

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Наразі вирішується питання про їхнє затримання.

Що в Україні з криміналом

Завдяки санкціям РНБО десять "кримінальних авторитетів" примусово повернули до країн їх походження, а 27 анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.

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В Україні з січня 2020 року було 34 "злодії в законі". Нині їхня кількість скоротилася майже вдвічі. У міністерстві вважають, що ці санкції зменшать рівень злочинності в країні.

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