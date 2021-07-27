Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини України

Ховався у соняшниках: затримано "злодія в законі" з чорного списку РНБО

27 липня 2021 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Леван Гальський був видворений з України, але спробував повернутися в обхід пункту пропуску разом зі ще одним кримінальним авторитетом

До України проривається криміналітет. Колаж "Сьогодні"

До України проривається криміналітет. Колаж "Сьогодні"

У Харківській області затримали "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський", який був видворений з України в рамках санкційного списку РНБО.

Реклама

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Разом з ним затримано ще одного кримінального авторитета – чоловіки намагалися проникнути з території Росії до України в обхід пункту пропуску і ховалася у полі з соняшниками.

"Авторитети" намагалися прорватися з Росії. Фото: ДПСУ

Громадянин Росії 42-річний "злодій в законі" Леван Гальський у травні цього року був включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Його спільником виявився 31-річний кримінальний авторитет з Грузії.

В тренді
Грози і спека: в Україну 27 липня повернеться звична погода (карта)
Правоохоронці вже зайнялися бандитами. Фото: ДПСУ

Чоловіків затримано на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз з ними працюють правоохоронці.

Фото: ДПСУ
  • 14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 є іноземцями, а 15 – громадяни України.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії у законі" залишили Україну. Також зі 111 "кримінальних авторитетів" сьогодні на території країни залишилися тільки 42, стосовно яких триває перевірка.
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 25 червня з України видворили кримінального авторитета Вахтанга Кіпіані.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схемиНерухомість

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти