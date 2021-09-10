Сексу не буде. Рада прийняла законопроект про заборону сексизму в рекламі

В рекламах заборонять показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою / Фото: Pixabay

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, що забороняє сексизм. Також вводиться відповідальність за дискримінацію жінок і чоловіків в рекламі.

Відповідне рішення на засіданні 10 вересня підтримали 307 народних депутатів.

В Україні вже існує відповідальність за дискримінацію в рекламі, зокрема і за ознакою статі. Водночас у законі "Про рекламу" конкретно не прописано, що саме означає дискримінація за ознакою статі.

Тож депутати підтримали введення до закону понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".

У рекламі заборонять:

показувати будь-яку перевагу однієї статі над іншою;

стереотипні ролі чоловіка і жінки;

насильство за ознакою статі;

тіло людини тільки як сексуальний об'єкт.

Також заборонять рекламу з натяками (слова, звуки, зображення) на секс, якщо він не стосується рекламованого продукту.

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Що загрожує порушникам

У разі використання дискримінації рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тисяч грн). У законопроєкті до першого читання також передбачалось покарання за повторне порушення закону, однак у документі до 2-го читання цей пункт прибрали.

Якщо вартість реклами не вдається встановити, то рекламодавця можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

Раніше ми повідомляли, що Рада схвалила нові правила реклами ліків.

Також нагадаємо, Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту.. Профільний законопроєкт підтримали 276 депутатів.