В Україні запустять найдовший залізничний маршрут: куди їде (мапа)

Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну / Колаж "Сьогодні"

Укрзалізниця запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Почне працювати він з 12 грудня цього року.

Про це повідомляє "УЗ".

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Подробиці

У новому графіку руху поїздів, який запускаємо з 12 грудня 2021 року, рекордсменом є поїзд №5/6 Маріуполь – Рахів, стверджую в "УЗ".

Все через те, що:

це найдовший маршрут Укрзалізниці. Його загальна протяжність – 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом та Афінами, столицею Греції;

маршрут поїзда фактично охоплює всю країну – проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, поєднує схід та захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України;

маршрут на висоті – його кінцева зупинка знаходиться у високогірному місті України.

Де будуть зупинки

Укрзалізниця для зручності пасажирів організувала зупинки поїзда на станціях Яремче, Татарів, Ворохта, Ясіня та Кваси, з яких розпочинаються маршрути до туристичних магнітів України.

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Найдовший залізничний маршрут. Фото: "УЗ"

Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

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