В Україні запрацювала "гаряча лінія" тероборони: про що там можна дізнатися

Запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил тероборони України. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 5 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил. Там можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання щодо військової служби.

Про це повідомляє АрміяInform.

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"Гаряча лінія" працює за номером 0800507028.

Найчастіші питання щодо територіальної оборони

На "гарячій лінії" українці можуть отримати відповіді на такі запитання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Як потрапити до лав територіальної оборони

Нині докладної інструкції про те, як потрапити до лав територіальної оборони, немає. Однак охочі вступити до лав тероборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

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Серед переваг служби в теробороні наступні:

Військові служитимуть поруч із домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину.

поруч із домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину. Усі військові гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.

Їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, за яким вони працювали на час призову.

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