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До України йде нове "похолодання": прогноз погоди до вихідних

9 серпня, 17:43

Сергій Мартинець

30-градусна спека в Україні протрималася недовго – стовпчики термометрів знову поповзуть вниз, причому майже в усіх областях

Погода знову трохи зміниться / Фото: Pixabay

Найближчими днями в Україні 30-градусна спека відступить і температура опуститься в середньому до +25, вночі стане ще холодніше. Зате майже припиняться дощі – погода буде дуже комфортною.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 10 серпня, 24-26 градусів на заході, 28-30 на півночі і в центрі (у тому числі в Києві), а на півдні і сході до +33. Дощі очікуються по всій Україні.

У середу, 11 серпня, погода практично не зміниться: майже всюди дощі, крім Кіровоградської, Одеської, Луганської, Черкаської та Київської областей. Температура від 24 градусів на заході і до +33 на сході. У Києві 28-30 і без опадів.

У четвер, 12 серпня, грози очікуються лише у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму. На решті території країни сухо. На півночі і заході 24-27 градусів, в центрі 25-29, на півдні та сході 29-31. У столиці 25-27 градусів.

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У п'ятницю, 13 серпня, знову дощі лише на сході, у Запорізькій області та в Криму. А ось температура повітря впаде майже у всіх областях до 25-27 градусів. Лише на півдні ще втримається 30-градусна спека.

У суботу, 14 серпня, дощі тільки на сході, у Запорізькій області та Криму, а температура 25-27 градусів. На півдні до +30. У Києві без опадів і приємні +25.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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Джерело: Сьогодні

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