До України йде нове "похолодання": прогноз погоди до вихідних

30-градусна спека в Україні протрималася недовго – стовпчики термометрів знову поповзуть вниз, причому майже в усіх областях

Погода знову трохи зміниться / Фото: Pixabay

Найближчими днями в Україні 30-градусна спека відступить і температура опуститься в середньому до +25, вночі стане ще холодніше. Зате майже припиняться дощі – погода буде дуже комфортною.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 10 серпня, 24-26 градусів на заході, 28-30 на півночі і в центрі (у тому числі в Києві), а на півдні і сході до +33. Дощі очікуються по всій Україні.

У середу, 11 серпня, погода практично не зміниться: майже всюди дощі, крім Кіровоградської, Одеської, Луганської, Черкаської та Київської областей. Температура від 24 градусів на заході і до +33 на сході. У Києві 28-30 і без опадів.

У четвер, 12 серпня, грози очікуються лише у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму. На решті території країни сухо. На півночі і заході 24-27 градусів, в центрі 25-29, на півдні та сході 29-31. У столиці 25-27 градусів.

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У п'ятницю, 13 серпня, знову дощі лише на сході, у Запорізькій області та в Криму. А ось температура повітря впаде майже у всіх областях до 25-27 градусів. Лише на півдні ще втримається 30-градусна спека.

У суботу, 14 серпня, дощі тільки на сході, у Запорізькій області та Криму, а температура 25-27 градусів. На півдні до +30. У Києві без опадів і приємні +25.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше в Україні очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

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