В Украину идет новое "похолодание": прогноз погоды до выходных

30-градусная жара в Украине продержалась недолго – столбики термометров снова поползут вниз, причем почти во всех областях

Погода снова немного изменится / Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Украине 30-градусная жара отступит и температура опустится в среднем до +25, ночью станет еще холоднее. Зато почти прекратятся дожди – погода будет очень комфортной.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 10 августа, 24-26 градусов на западе, 28-30 на севере и в центре (в том числе в Киеве), а на юге и востоке до +33. Дожди ожидаются по всей Украине.

В среду, 11 августа, погода практический не изменится: почти везде дожди, кроме Кировоградской, Одесской, Луганской, Черкасской и Киевской областей. Температура от 24 градусов на западе и до +33 на востоке. В Киеве 28-30 и без осадков.

В четверг, 12 августа, грозы ожидаются лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму. На остальной территории страны сухо. На севере и западе 24-27 градусов, в центре 25-29, на юге и востоке 29-31. В столице 25-27 градусов.

Реклама

В пятницу, 13 августа, снова дожди лишь на востоке, в Запорожской области и в Крыму. А вот температура воздуха упадет почти во всех областях до 25-27 градусов. Лишь на юге еще удержится 30-градусная жара.

В субботу, 14 августа, дожди только на востоке, в Запорожской области и Крыму, а температура 25-27 градусов. На юге до +30. В Киеве без осадков и приятные +25.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

Смотрите также в нашем сюжете о потопе в курортной Кирилловке: