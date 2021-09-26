До України йде друге бабине літо: синоптики потішили прогнозом 26 вересня

Погода у неділю порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в неділю, 26 вересня, буде переважно суха та тепла погода. Стовпчик термометра сягатиме 23 градусів.

Про це повідомляє Укргірометцентр.

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Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні невеликий дощ можливий лише в Харківській, Донецькій і Луганській області. В інших реіонах буде сухо. Вітер теж трохи вгамується і буде 7-12 м/с.

Якою буде погода в Україні 26 вересня. Карта Укргідрометцентру

Температура повітря у середньому буде близько 17-20 градусів, найтепліша погода очікується в південних областях – 20-23 градуси. У столиці сьогодні теж відносно тепло – 17 градусів.

Осінь в Україні

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, у країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б призвести до катаклізмів, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.