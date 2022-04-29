В Україну з Великої Британії прибули перші броньовані швидкі для фронту

В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну з Великої Британії прибула перша партія броньованих швидких, придбаних за підтримки Віктора та Олени Пінчуків.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Перші броньовані авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для рятування поранених бійців та мирних громадян з зони уражень вже прибули до Львова. Вони перебувають у розподільчому центрі Міністерства охорони здоров’я і найближчим часом поїдуть до найгарячіших точок на фронті.

Ці броньовані машини можуть гарантувати доступ до найнебезпечніших місць, надійно захистити наших хоробрих медиків, воїнів та мирних громадян під час евакуації з поля бою.

Ці швидкі, які були придбані за підтримки Віктора та Олени Пінчуків, раніше належали Міністерству оборони Великої Британії. Найбільший британський виробник швидких – компанія Venari Group переобладнала їх на реанімобілі. Співробітники Venari Group працювали 24/7 аби переобладнати ці автівки для потреб України під час війни.

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"Війна проти України – це війна проти свободи та життя. Броньовані швидкі рятуватимуть життя тих, хто боронить нашу свободу і свободу Європи. Серед інших речей, які ми робимо для підтримки наших бійців і медиків, цього ми не змогли б зробити без наших партнерів, адже такі машини нелегко знайти. Ми вдячні Посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group та члену Парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту", – сказав Віктор Пінчук.

"Рятувати життя тих, хто рятує життя, було нашою ціллю, починаючи з 2014 року, коли ми розпочали вибудовувати систему навчання та підготовки військових медиків разом з експертами НАТО, - сказала Олена Пінчук, – інструктори Медсанбату з перших днів вторгнення працюють в гарячих точках і нашим завданням було забезпечити їх всім необхідним. Броньовані швидкі – це наступний етап, який дає можливість медикам евакуювати поранених з гарячих точок та вчасно доставляти їх в медичні заклади. Ми особисто відвідали завод, де перероблялися швидкі, та знаємо скільки зусиль було докладено для того, щоб їх доправили в Україну максимально оперативно".

Допомога від Фонду Ріната Ахметова охопила 940 тисяч українців

Повномасштабна війна в України триває понад 60 днів. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова направляє свої зусилля на допомогу людям, насамперед — тимчасово переміщеним особам та найбільш вразливим категоріям населення.

За 60 днів війни Фонд передав для жителів України понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 130 тисяч продуктових наборів. За цей час гуманітарна допомога від Фонду охопила 940 тисяч людей.

За 60 днів на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 18 тисяч звернень.

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Фонд надає також психологічну підтримку: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова з 2014 року невпинно збирає найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни. Архів Музею – не лише джерело свідчень з перших вуст, а й психотерапевтичний проєкт для людей, які пережили травму війни.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

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