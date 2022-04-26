Ахметов та його бізнес робить все, щоб Україна швидше перемогла у війні, – голова ДТЕК Тімченко

Від початку війни підприємства SCM та фонд Ріната Ахметова підтримують українців та ЗСУ

Рінат Ахметов перебуває в Україні та підтримує земляків, Фото: колаж "Сьогодні"

Бізнесмен Рінат Ахметов у перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

Про це заявив Максим Тімченко, генеральний директор компанії ДТЕК, що належить Рінату Ахметову.

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"У перші дні війни Рінат Ахметов публічно заявив про свою особисту позицію та позицію всієї нашої групи, назвавши Путіна військовим злочинцем, позначивши Росію країною, яка щодня скоює злочини проти нашої країни, і що він особисто та вся група зроблять усе для того, щоб ми швидше перемогли у цій війні", – повідомив Тімченко в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Глава ДТЕК наголосив, що Рінат Ахметов перебуває в Україні з першого дня війни.

"За кілька тижнів до початку війни акціонер говорив, що "неважливо, де я перебуваю, важливо те, що я роблю. У найважчі часи я буду зі своїм народом". Як він сказав – так і стається. Він перебуває в Україні з першого дня війни", – додав Тімченко.

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар передали на потреби армії та на гуманітарні цілі понад 1,5 млрд грн. Сам бізнесмен публічно заявив, що Україна обов'язково переможе у війні проти Росії і він зробить усе у своїх силах, щоб цю перемогу прискорити та допомогти відновити зруйновані Росією міста.