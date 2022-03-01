В Україні з'явився перший підрозділ іноземних добровольців: це білоруси (відео)

В Україні з'явився перший підрозділ із іноземних добровольців. При теробороні полку "Азов" тепер працює білоруська рота.

Про це заявив білоруський доброволець Ян Мельников.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники. Реклама

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.