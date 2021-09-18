До України приходять дощі, однак вдень збережеться тепло

До України приходить сезон дощів/Колаж "Сьогодні"

У суботу, 18 вересня, в Україні вдень зберігатиметься тепло, проте практично всю країну накриють дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Всю західну Україну протягом 18 вересня заливатимуть дощі. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря становитиме +15... +19 градусів.

Більше не пощастить північним регіонам. Тут синоптики обіцяють грози і зниження денної температури до +14 градусів. Вночі разом можна очікувати всього +10 градусів.

На сході України ні краплі вологи не обіцяють в Донецькій і Луганській областях. При цьому температура там буде від +20 до +22 градусів.

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В центрі України дощі будуть, а температуру повітря можна очікувати вдень +19... +22, вночі – +12... +15.

Навіть на півдні України, включно з Кримом, будуть дощі і грози, а температура – всього лише +20... +23 градуси.

Протягом усього дня у Києві також варто очікувати дощів. Вдень температура буде +17... +19 градусів.

Довгострокові прогнози