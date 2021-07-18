В Україну привезли 2 млн доз американської вакцини Moderna

У МОЗ розповіли, з яким інтервалом між першою і другою дозами вакцину будуть колоти українцям

Сьогодні в Україну привезли 2 000 040 доз мРНК вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, а доставив її в аеропорт "Бориспіль" Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Цю партію препарату виділив уряд США через глобальний фонд COVAX.

Про це повідомляє представництво ЮНІСЕФ в Україні.

Зазначається, що препарати цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які роблять щеплення організованим колективам та професійним групам попередніх етапів вакцинації.

Вакцина прилетіла у "Бориспіль". Фото: МОЗ

"ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується у США та інших країнах", – говорить голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Літак розвантажили. Фото: МОЗ

Як уточнили у МОЗ, розроблена американською компанією Moderna ця мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідно дві дози препаратау з інтервалом у 28 днів. Зберігання та логістику мРНК-вакцин в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

​

Реклама

Контейнери з препаратом від COVID-19. Фото: МОЗ

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що необхідно захистити якомога більше українців від COVID-19.

"Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", – сказав Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше у компанії Moderna заявляли, що їхня вакцина безпечна для дітей.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду – детальніше про це в нашому сюжеті: