В Україну привезли 2 млн доз американської вакцини Moderna

Сьогодні в Україну привезли 2 000 040 доз мРНК вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, а доставив її в аеропорт "Бориспіль" Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Цю партію препарату виділив уряд США через глобальний фонд COVAX.
Про це повідомляє представництво ЮНІСЕФ в Україні.
Зазначається, що препарати цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які роблять щеплення організованим колективам та професійним групам попередніх етапів вакцинації.
"ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується у США та інших країнах", – говорить голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
Як уточнили у МОЗ, розроблена американською компанією Moderna ця мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідно дві дози препаратау з інтервалом у 28 днів. Зберігання та логістику мРНК-вакцин в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
Своєю чергою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що необхідно захистити якомога більше українців від COVID-19.
"Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я", – сказав Ляшко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше у компанії Moderna заявляли, що їхня вакцина безпечна для дітей.
Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду – детальніше про це в нашому сюжеті:
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