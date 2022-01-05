До України повернеться тепло, але не скрізь: де чекати +12 (мапа)

Погода в Україні на 6 січня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 6 січня, в Україні почне холодати, але у деяких регіонах ще залишиться тепло.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Яку чекати температуру

Температура повітря протягом дня коливатиметься в країні від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

У південній частині, Донецькій області та Дніпрі з районами буде ще тепло. Там стовпчики термометрів покажуть від +5 до +12 градусів.

Де будуть опади

Мокрий сніг та дощ синоптик прогнозує у Карпатах, навколо Карпат, а вдень ще й у центральних областях. В інших регіонах опадів не буде.

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Також завтра варто очікувати поривчастий та західний вітер.

Погода в Україні на 6 січня. Фото: Наталки Діденко

Коли до України повернуться морози

До України у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум – мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

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Холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також у Полтавській та Дніпропетровській, що належать географічно до Центральної України.

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