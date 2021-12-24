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В Україну повертається тепло – прогноз від синоптика (мапа)

Валентина Шаповал
24 грудня, 16:00
Максимальна температура повітря в країні буде 11 градусів тепла

Погода в Україні на 25 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 25 грудня, в Україні температура повітря в більшості областей буде достатньо теплою. Також варто чекати на сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яка буде температура

У країні прогнозують від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні варто очікувати +4 – +9 градусів, а у Криму температура повітря підніметься до +11 градусів.

Де чекати на опади

На дорогах стане слизько. Синоптик прогнозує мокрий сніг, а часом і дощ, який буде у західних та східних областях. У центральній частині та на півдні істотних опадів не буде.

Погода в Україні 25 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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