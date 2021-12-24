В Україну повертається тепло – прогноз від синоптика (мапа)

Погода в Україні на 25 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 25 грудня, в Україні температура повітря в більшості областей буде достатньо теплою. Також варто чекати на сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яка буде температура

У країні прогнозують від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні варто очікувати +4 – +9 градусів, а у Криму температура повітря підніметься до +11 градусів.

Де чекати на опади

На дорогах стане слизько. Синоптик прогнозує мокрий сніг, а часом і дощ, який буде у західних та східних областях. У центральній частині та на півдні істотних опадів не буде.

Погода в Україні 25 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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