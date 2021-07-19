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В Україну вторглося похолодання: синоптик порадувала прогнозом погоди

19 липня, 17:00

Сергій Мартинець

У деяких областях все ще буде пекельна спека, але у більшості регіонів українці видихнуть з полегшенням – де чекати дощів і спаду температури

До України вже прибули грози і невелике похолодання, а у вівторок температура повітря спаде ще більше. Дощі очікуються у більшості регіонів, крім сходу.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко

20 липня у західних, північних і частини центральних областей України температура повітря знизиться:

Дощі завтра найбільш вірогідні на заході і півночі України. У другій половині дня або вже ввечері грозові дощі досягнуть Одеської, Миколаївської, Херсонської та центральних областей. Можуть бути якісь локальні опади і у Харківській області. У Києві періодично дощ, гроза.

Синоптик попередила – місцями можливі сильні зливи, град та шквали.

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На Донбасі, у Запорізькій області та у Криму – без опадів.

Діденко додала, що у середу в столиці стовпчики термометрів опустяться до 22-24 градусів.

Відзначимо, сьогодні Києвом пронісся ураган - сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

Також сильно затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".

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Джерело: Сьогодні

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