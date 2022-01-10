У ЗСУ розповіли, як потрапити до лав територіальної оборони

Невдовзі з'явиться детальна інструкція, як потрапити до лав тероборони/Колаж: "Сьогодні"

В Україні триває процес формування Сил територіальної оборони. Охочі потрапити до лав тероборони можуть звернутися до центрів комплектування.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Армія Inform".

Реклама

Деталі

Нині докладної інструкції про те, як потрапити до лав територіальної оборони, — немає. Однак, за словами командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна, це питання невдовзі роз'яснять.

Він зазначив, що вже зараз, що охочі вступити до лав територіальної оборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

"Надалі цей процес будуть супроводжувати командири батальйонів та бригад", — наголосив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.

Переваги служби в теробороні

Військові служитимуть поруч з домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину.

поруч з домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.

Їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Читайте також