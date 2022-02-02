У Запоріжжі масово закривають пункти вакцинації від COVID-19 – що сталося

У Запорізькій області спостерігається зниження темпів щеплень від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі через зниження темпів вакцинації від коронавірусу тимчасово скоротили кількість центрів щеплення. Коли буде більше охочих до вакцинації, то роботу пунктів відновлять.

Про це сказала координатор з вакцинації обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Марина Колерова, передає Укрінформ.

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Закриття пунктів вакцинації

У Запоріжжі є 11 центрів вакцинації та на інших територіях – 6 центрів.

"Дещо ми знизили кількість центрів у Запоріжжі, тому що за кількістю щеплень у цих центрах було небагато, не було необхідності їх тримати. Тому ми тимчасово знизили кількість, якщо буде попит на щеплення, то їхню роботу відновлять", – додала Колерова.

Мобільні бригади

Колерова нагадала, що до населених пунктів, де немає доступу до вакцинації, виїжджають мобільні бригади, які контактують із керівниками громад та готові робити щеплення населенню.

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План вакцинації у районах Запорізької області

Не всі райони області виконують план щеплень.

"Запоріжжя – 8,9% виконання плану вакцинації минулого тижня, Василівський район – 31,2%, Бердянськ – 15,8%, Приморськ – 21%, Оріхів – 36%, Кушугумська громада – 0", – сказав керівник області Олександр Старух.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 осіб, з них отримали першу дозу – 15 373 128 осіб, отримали дві дози – 14 672 260 осіб, отримали додаткову дозу – 17 892 особи, бустерну дозу – 377 548 осіб.

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Усього провели 30 440 828 щеплень.

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