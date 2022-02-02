В Запорожье массово закрывают пункты вакцинации от COVID-19 – что произошло

В Запорожской области наблюдается снижение темпов прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье из-за снижения темпов вакцинации от коронавируса временно сократили количество центров прививки. Когда будет больше желающих для вакцинации, то работу пунктов возобновят.

Об этом сказала координатор по вакцинации областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Марина Колерова, передает Укринформ.

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Закрытие пунктов вакцинации

В Запорожье есть 11 центров вакцинации и на других территориях – 6 центров.

"Несколько мы снизили количество центров в Запорожье, потому что по количеству прививок в этих центрах было немного, не было необходимости их держать. Поэтому мы временно снизили количество, если будет спрос на прививки, то их работу возобновят", – добавила Колерова.

Мобильные бригады

Колерова напомнила, что в населенные пункты, где нет доступа к вакцинации, выезжают мобильные бригады, которые контактируют с руководителями громад и готовы делать прививки населению.

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План вакцинации в районах Запорожской области

Не все районы области выполняют план прививок.

"Запорожье – 8,9% выполнения плана вакцинации на прошлой неделе, Васильевский район – 31,2%, Бердянск – 15,8%, Приморск – 21%, Орехов – 36%, Кушугумская громада – 0", – сказал руководитель области Александр Старух.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек.

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Всего провели 30 440 828 прививок.

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