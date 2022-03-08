"Вагнерівців" вже почали знищувати в Україні – дані розвідки

"Вагнерівці" воюють на боці РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія залучає у війну проти України найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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Про те, що "вагнерівці" беруть участь у війні проти України, свідчать жетони знищених окупантів.

Деякі з них виготовлялися для використання під час бойових дій у Сирії і містять написи арабською, англійською та французькою мовами. Вказано сирійські номери телефонів.

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Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у багатьох конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН визначила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як воєнні злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз запровадив персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць

Кремль послав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади Росією. Про це, посилаючись на свої джерела, пише британське видання The Times.

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"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним з найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому послала найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться у публікації.

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