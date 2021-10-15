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Вакцинація в Україні. За добу щеплення зробили майже 35 тис. людей

Юлія Гаврилюк
15 жовтня, 09:07
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 34 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194 людини.

Про це пише МОЗ.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Щеплення проводилось:

  • 354 мобільними бригадами з імунізації;
  • 1 555 пунктами щеплення;
  • 322 центрами вакцинації населення.

COVID-вакцинація обов'язкова?

Наразі в Україні посилюють список обмежень для невакцинованих людей. Так, з 21 жовтня їх не будуть пускати в громадський транспорт міжобласного сполучення – літаки, поїзди та автобуси.

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Крім того, у МОЗ сьогодні оголосили, що всі педагоги мають зробити щеплення від коронавірусу до листопада. В іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Наразі в Україні обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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