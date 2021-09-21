Вакцинованим від COVID-19 українцям пропонують зробити щеплення – що відбувається

Українців закликають вакцинуватися через СМС / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям приходять повідомлення від Міністерства охорони здоров'я з пропозицією піти в пункт вакцинації і зробити щеплення проти коронавірусу. Причому надсилають текст не тільки тим, хто ще не отримав укол, але і вакцинованим.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Що за повідомлення?

Зокрема, у тексті вказують: "вакцинація від COVID-19 рятує життя. Знайдіть найближчий пункт/центр щеплення і захистіть себе".

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МОЗ надсилає повідомлення українцям. Фото "Сьогодні"

Такі повідомлення надсилали в період з 17 по 19 вересня. Однак чому їх отримують і вже вакциновані громадяни – невідомо.

Також зазначимо, що це не перша розсилка про коронавірус – раніше повідомлення надсилали в квітні 2021 року – напередодні Великодня.

МОЗ надсилає повідомлення українцям. Фото "Сегодня"

Як заохочують до вакцинації

Раніше лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував у якості мотивації до вакцинації виплачувати українцям по 1000 гривень. Однак глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький виступив категорично проти.

"Краще заохочення вакцинуватися – це дати людині вибір: або реанімаційне ліжко зі штучною вентиляцією легень, або вакцинація", – сказав він.

Плюшки для вакцинованих