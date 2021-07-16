Венедіктова пригрозила Росії за катастрофу MH17 і більше 30 тисяч військових злочинів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розраховує на міжнародну допомогу у притягненні чиновників Росії і ватажків бойовиків до відповідальності за військові злочини. Про це вона заявила напередодні сьомої річниці катастрофи MH17 на Донбасі.

17 липня 2014 року в небі над Донбасом був збитий літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російським ЗРК "Бук". Прокурори і слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" і в 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам із Нідерландів. Наразі йде процес розгляду справи по суті в Гаазі, передає Офіс генпрокурора.

"Проте на цьому слідство у кримінальному провадженні щодо збиття літака рейсу МН17 не завершилось. Спільно з партнерами з міжнародної спільної слідчої групи ми продовжуємо розслідування, яке спрямовано на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети та віддавав відповідні накази", – заявила Венедіктова.

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Генпрокурор зазначила, що протягом 2014-2020 років було скоєно близько 30 тисяч злочинів, пов'язаних із військовою агресією Росії. Майже половина з них – теракти, кожен п'ятий – участь у бандформуваннях, кожен восьмий – участь у терористичних організаціях, кожен п'ятнадцятий – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, кожен двадцятий – державна зрада, кожен п'ятидесятий – порушення законів і звичаїв війни. За шість останніх років завершено розслідування і направлено до суду понад 6,5 тис. кримінальних проваджень.

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"Однак За відсутності доступу до місць вчинення діянь на тимчасово окупованих територіях, неможливості затримати підозрюваних, відмови Інтерполу оголошувати їх у розшук – виключно внутрішніх зусиль для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації недостатньо", – нарікає Венедіктова.

Вона розраховує, що Міжнародний кримінальний суд допоможе притягти до відповідальності посадових осіб РФ і ватажків бойовиків, адже військові злочини, агресія, злочини проти людяності не мають термінів давності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Венедіктова з генпрокурором Латвії обговорила питання корупції, а також злочини, які вчинені в умовах збройного конфлікту.