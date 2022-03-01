Угорщина підтримала експрес-вступ України до ЄС

Раніше Угорщина була проти вступу України до Альянсу / Фото: Колаж: Сьогодні
Угорщина підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. угорське видання 444 .
"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія, виступили із спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статусу країни-кандидата та розпочати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", – сказав він.
За його словами, вони підтримують будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.
"Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше будуть змушені тікати зі своїх будинків", – сказав він.
Крім того, Угорщина підтримала вступ України до НАТО.
Шлях до НАТО
- 7 лютого 2019 року Верховна Рада підтримала законопроєкт Зеленського про внесення змін до Конституції із закріплення європейського та євроатлантичного курсу України.
- Наразі, як відомо, несподівано Росія почала вимагати від країн – членів НАТО гарантій невступу України до Альянсу. За версією Кремля, вони просто не хочуть, щоб на їхньому порозі стояли "натовські ракети".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО 2022 року.
- Двері НАТО залишаються відчиненими для України, заявив вкотре генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Днем раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним, що Україну на даний момент не чекають в НАТО.